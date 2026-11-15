La FDA américaine refuse d'autoriser le médicament contre le cancer du poumon de Summit après qu'un essai clinique n'a pas atteint son objectif clé en matière de survie

Dimanche, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a refusé d'approuver le médicament contre le cancer du poumon ivonescimab de Summit Therapeutics SMMT.O , ce qui constitue un revers pour les efforts visant à élargir les options thérapeutiques des patients dont le cancer a progressé après des traitements antérieurs.
Dans sa "lettre de réponse complète", la FDA a invoqué les résultats d’un essai clinique de phase avancée montrant que , bien que l’ivonescimab ait considérablement ralenti la progression de la maladie, il n’avait pas démontré d’amélioration statistiquement significative de la survie globale.
Cette décision fait suite à l’incapacité du médicament à atteindre une signification statistique en matière de survie globale, un indicateur clé du bénéfice à long terme du traitement, dans une étude de phase avancée qui faisait partie de la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par Summit .
L’agence a conclu que le bénéfice en termes de survie sans progression ne suffisait pas à lui seul à justifier un profil bénéfice-risque favorable en vue d’une autorisation.
Summit a fait valoir qu’un suivi plus long confirmait les bénéfices du médicament, en citant des analyses actualisées qui indiquaient un risque de décès plus faible dans les sous-groupes de patients occidentaux et asiatiques.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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