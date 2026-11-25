Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a annoncé mercredi que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait prolongé de trois mois au maximum l'examen de son médicament destiné au traitement des maladies rénales.
“Cette prolongation fait suite à une demande d’informations formulée par la FDA vers la fin du cycle d’examen, à laquelle Vertex a répondu sans délai”, a précisé la société. Son titre a perdu plus de 6 % en séance prolongée.
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Vertex sollicite l’autorisation de mise sur le marché de son médicament expérimental, le povetacicept, destiné au traitement de la néphropathie à immunoglobuline A (IgAN), une maladie rénale chronique causée par l’accumulation d’anticorps dans les reins
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L’autorité de régulation sanitaire se prononcera sur le povetacicept au plus tard le 28 février 2027, contre une date butoir initialement fixée au 30 novembre 2026
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Vertex a indiqué que l’agence avait accusé réception des informations demandées, les avait classées comme constituant une modification majeure et avait signalé qu’elle avait besoin de plus de temps pour mener à bien son examen
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Vertex a acquis l’accès au povetacicept grâce à son rachat d’Alpine Immune Sciences pour 4,9 milliards de dollars en 2024
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Le povetacicept est conçu pour bloquer le BAFF et l’APRIL, deux protéines du système immunitaire impliquées dans la production d’anticorps pathogènes
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