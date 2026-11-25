La FDA américaine prolonge l'examen du médicament de Vertex destiné au traitement des maladies rénales

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a annoncé mercredi que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait prolongé de trois mois au maximum l'examen de son médicament destiné au traitement des maladies rénales.

“Cette prolongation fait suite à une demande d’informations formulée par la FDA vers la fin du cycle d’examen, à laquelle Vertex a répondu sans délai”, a précisé la société. Son titre a perdu plus de 6 % en séance prolongée.