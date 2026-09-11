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La FDA américaine prolonge l'examen du médicament anticancéreux d'Exelixis
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 13:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a prolongé de trois mois l'examen de la combinaison expérimentale de médicaments contre le cancer colorectal « EXEL.O » d'Exelixis, a indiqué la société vendredi dans un communiqué.

L'autorité de régulation rendra désormais sa décision d'ici le 3 mars 2027.

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