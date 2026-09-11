La FDA américaine prolonge l'examen du médicament anticancéreux d'Exelixis

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a prolongé de trois mois l'examen de la combinaison expérimentale de médicaments contre le cancer colorectal « EXEL.O » d'Exelixis, a indiqué la société vendredi dans un communiqué.

L'autorité de régulation rendra désormais sa décision d'ici le 3 mars 2027.