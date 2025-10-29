La FDA américaine prévoit d'accélérer l'approbation des biosimilaires, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine se prépare à accélérer l'approbation des biosimilaires, c'est-à-dire des versions génériques de médicaments biologiques complexes, a rapporté le Financial Times mercredi.

L'organisme de réglementation devrait réduire le nombre d'études cliniques sur l'homme requises pour certains biosimilaires et diminuer les coûts de développement des médicaments fabriqués à partir de cellules vivantes, selon le rapport.

Cette décision intervient en dépit des efforts de lobbying des grandes entreprises pharmaceutiques et des groupes industriels, qui ont fait valoir que l'assouplissement des exigences pourrait nuire à l'innovation et limiter les options de traitement, selon le rapport du FT.

Les médicaments biologiques constituent la catégorie de médicaments qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et représentent une part importante et croissante des coûts des soins de santé, a déclaré la FDA.

Les biosimilaires se sont heurtés à de nombreux obstacles, notamment l'hésitation des médecins, les politiques des payeurs et la complexité des litiges en matière de brevets, note le FT.

Des fabricants de médicaments tels que Eli Lilly LLY.N , Pfizer PFE.N , Merck MRK.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ont mis en garde les investisseurs contre l'impact de la concurrence des biosimilaires dans les dossiers réglementaires, tandis que les fabricants de génériques, dont Teva TEVA.TA , Dr Reddy's REDY.NS et Sandoz SDZ.S , ont soutenu les réformes, ajoute le rapport.

La décision de la FDA fait suite à de récents accords sur les prix entre le président américain Donald Trump et les fabricants de médicaments, qui ont accru la pression sur les revenus des médicaments de marque.

Le ministère de la santé et des services sociaux n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.