La FDA américaine met en garde Medline contre des seringues défectueuses pour des interventions cardiaques

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La Food and Drug Administration (FDA) a averti le fabricant de dispositifs médicaux Medline MDLN.O que ses seringues utilisées dans les procédures cardiaques sont défectueuses et que la société n'a pas corrigé le problème de manière adéquate.

La lettre d' arvertissement avertissement, datée du 25 mars, fait suite à une inspection de la FDA en décembre 2025 dans la division NAMIC de Medline à Glens Falls, dans l'État de New York. L'usine fabrique des seringues et des kits de procédure utilisés pour injecter un colorant de contraste dans les vaisseaux sanguins des patients lors d'interventions cardiovasculaires.

La FDA a déclaré que Medline n'avait pas pris les mesures appropriées après l'augmentation des plaintes en juin 2023 concernant les seringues NAMIC qui se déconnectaient des collecteurs, un problème que l'entreprise a lié à un excès de silicone sur les connecteurs.

Selon la lettre, Medline a reçu 221 plaintes et déposé 177 rapports de sécurité auprès des autorités de réglementation, y compris un cas où de l'air a été injecté à un patient et un autre où un clinicien a été exposé à un risque biologique.

Le régulateur de la santé a déclaré que l'analyse de risque interne de Medline avait identifié l'embolie gazeuse, une condition potentiellement fatale causée par l'entrée d'air dans la circulation sanguine, comme étant la défaillance la plus grave possible. Malgré cela, la société a estimé que le risque global était faible, une conclusion que la FDA a qualifiée d'incohérente par rapport à ses propres données.

Les tentatives de correction de Medline n'ont pas réussi à enrayer le problème, les taux de plaintes augmentant tout au long de l'année 2025 et dépassant chaque trimestre les limites de sécurité fixées par l'entreprise.

L'entreprise a fini par rappeler les seringues après avoir discuté avec la FDA et a déposé un rapport de retrait de produit en mars 2026.

La FDA a également cité l'entreprise de Northfield, dans l'Illinois, pour ses mauvaises pratiques de nettoyage dans son usine de fabrication et pour l'insuffisance des tests de sécurité effectués à la suite de modifications de la conception.

Elle a averti que le fait de ne pas remédier à ces violations pourrait entraîner la saisie des produits, des poursuites judiciaires ou des sanctions financières.

Medline, qui a fait ses débuts sur le Nasdaq à l'adresse l'année dernière et dont la valeur boursière s'élève à 56,7 milliards de dollars, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.