La FDA américaine met en garde contre des cas de lésions hépatiques liées à un médicament d'Amgen contre une maladie rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré lundi avoir identifié des cas de lésions hépatiques chez des patients prenant le médicament d'Amgen AMGN.O pour un groupe de maladies auto-immunes rares et a exhorté les prestataires de soins de santé à surveiller étroitement les patients et à interrompre rapidement le traitement en cas de suspicion de lésions hépatiques.

L'agence a déclaré avoir identifié 76 cas de lésions hépatiques induites par des médicaments avec des preuves suggérant un lien de causalité avec le Tavneos, dont sept cas de syndrome de disparition des voies biliaires, une maladie rare qui peut causer des lésions hépatiques permanentes. Huit décès ont été signalés parmi ces cas.

L'avertissement de sécurité s'ajoute à la surveillance réglementaire croissante du Tavneos, qui est approuvé pour traiter les vascularites associées aux auto-anticorps anti-neutrophiles cytoplasmiques (ANCA), un groupe de maladies auto-immunes rares qui provoquent une inflammation dans les vaisseaux sanguins de petite et moyenne taille.

En janvier, Amgen a déclaré que la FDA lui avait demandé de retirer volontairement le médicament après que des inquiétudes soient apparues lors d'une réévaluation des données du critère d'évaluation primaire pour neuf des 331 patients recrutés dans l'essai de phase avancée qui a justifié son approbation.

Amgen a refusé de retirer le médicament, déclarant à l'époque qu'elle n'avait connaissance d'aucun problème concernant les données sous-jacentes relatives aux patients, qu'elle restait confiante dans le profil bénéfice-risque de Tavneos et qu'elle travaillait avec la FDA sur les prochaines étapes.

La FDA a indiqué que le délai médian d'apparition des lésions hépatiques induites par le médicament était de 46 jours après le début du traitement.

Alors que les étiquettes du Tavneos en Europe et en Australie mentionnent des cas de syndrome de disparition des voies biliaires après commercialisation, les informations de prescription aux États-Unis n'en font pas mention pour l'instant, selon le site web de la FDA.

En janvier, l'Agence européenne des médicaments a déclaré qu'elle avait entamé un examen du Tavneos, "à la suite d'informations émergentes qui soulèvent des questions concernant l'intégrité des données (de son étude)."

La FDA a approuvé Tavneos en 2021.

Amgen n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.