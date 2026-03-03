 Aller au contenu principal
La FDA américaine met en garde 30 sociétés de télésanté contre des publicités trompeuses pour des médicaments composés destinés à la perte de poids
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La Food and Drug Administration (FDA) a envoyé des lettres d'avertissement à 30 sociétés de télésanté pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses sur des versions composées de médicaments amaigrissants, a déclaré l'agence mardi.

Le régulateur de la santé a déclaré que les entreprises faisaient la promotion de produits GLP-1 composés sur leurs sites web d'une manière qui pouvait induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les médicaments étaient les mêmes que les médicaments approuvés pour la perte de poids tels que Wegovy ou Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N .

L'agence a déclaré que certaines entreprises affirmaient que leurs produits composés étaient identiques aux médicaments GLP-1 approuvés et qu'elles dissimulaient également l'origine des produits en marquant les médicaments de leur propre nom de manière à donner l'impression qu'elles en étaient le fabricant.

Marty Makary, commissaire de la FDA, a déclaré que l'agence entrait dans "une nouvelle ère d'application de la loi. Nous sommes très attentifs aux allégations trompeuses faites par les sociétés de télésanté et les sociétés pharmaceutiques sur toutes les plateformes médiatiques - et nous prenons des mesures rapides."

Il s'agit du deuxième groupe de lettres d'avertissement envoyées à des sociétés de télésanté depuis que la FDA a lancé, en septembre, une campagne de répression visant les publicités pharmaceutiques trompeuses destinées directement aux consommateurs, a indiqué l'agence.

