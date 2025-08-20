 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA américaine lève la suspension clinique de l'essai de thérapie génique de Rocket Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments d'information tout au long de l'article)

Rocket Pharmaceuticals RCKT.O a annoncé mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait levé la suspension clinique d'un essai à mi-parcours de sa thérapie génique, moins de trois mois après qu'il ait été interrompu en raison du décès d'un patient.

L'essai de la thérapie génique expérimentale de Rocket Pharma, RP-A501, pour une maladie génétique appelée maladie de Danon, a été interrompu en mai par la FDA après le décès d'un patient à la suite de graves complications.

La FDA a autorisé la reprise de l'essai avec une dose plus faible que celle de l'essai de mai, avec trois patients traités l'un après l'autre, à au moins quatre semaines d'intervalle. La société a déclaré que la dose ajustée correspond aux niveaux qui ont montré un bénéfice et un meilleur profil de sécurité dans une étude précédente.

La FDA a confirmé que Rocket avait répondu de manière satisfaisante aux questions soulevées lors de la mise en attente clinique, a déclaré l'entreprise.

Le patient de l'essai de mai souffrait d'un syndrome de fuite capillaire qui provoque un gonflement et une hypotension artérielle.

La maladie de Danon est une maladie génétique rare qui entraîne des lésions du muscle cardiaque et une faiblesse musculaire progressive.

Valeurs associées

ROCKET PHARMACTC
2,9100 USD NASDAQ -3,96%
© 2025 Thomson Reuters.

