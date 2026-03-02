La FDA américaine lève la suspension clinique de l'essai de thérapie génique d'Intellia pour les maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions dans le paragraphe 1, et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Intellia Therapeutics NTLA.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait levé la suspension de l'essai clinique de phase avancée de sa thérapie génique expérimentale pour une maladie cardiaque, ce qui a entraîné une hausse de 7% des actions avant la mise sur le marché.

En novembre, la société a déclaré que la FDA avait suspendu ses deux principaux essais de phase avancée pour le traitement par modification génétique, le nexiguran ziclumeran, après le décès d'un patient à la suite de graves complications hépatiques.

En janvier, la FDA a levé sa suspension clinique sur l'un des essais, MAGNITUDE-2, après que l'entreprise a pris des mesures d'atténuationtelles qu'une surveillance accrue des tests de laboratoire hépatiques et l'exclusion des patients présentant certaines anomalies du foie.

La thérapie est testée chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM), une maladie cardiaque grave qui s'aggrave et dans laquelle une protéine anormale s'accumule dans le cœur, le rendant rigide et moins capable de pomper le sang correctement.