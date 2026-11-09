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La FDA américaine impose de nouvelles mises en garde concernant les risques oculaires liés à l'Ozempic et au Zepbound
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 15:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

La FDA américaine a informé lundi les patients et les professionnels de santé d’un risque potentiellement accru de développer une affection oculaire grave liée à l’utilisation de médicaments à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète.

La Food and Drug Administration américaine a déclaré qu’elle exigeait que les médicaments à base de GLP-1, tels que le Mounjaro et le Zepbound d'Eli Lilly ( LLY.N ) ainsi que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ), ajoutent des informations dans la section « mises en garde et précautions » de leur notice concernant le risque potentiellement accru de neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION).

Cette affection est une cause fréquente de perte soudaine et indolore de la vision.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
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NOVO-NORDISK B
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