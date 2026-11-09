La FDA américaine impose de nouvelles mises en garde concernant les risques oculaires liés à l'Ozempic et au Zepbound

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

La FDA américaine a informé lundi les patients et les professionnels de santé d’un risque potentiellement accru de développer une affection oculaire grave liée à l’utilisation de médicaments à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète.

La Food and Drug Administration américaine a déclaré qu’elle exigeait que les médicaments à base de GLP-1, tels que le Mounjaro et le Zepbound d'Eli Lilly ( LLY.N ) ainsi que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ), ajoutent des informations dans la section « mises en garde et précautions » de leur notice concernant le risque potentiellement accru de neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION).

Cette affection est une cause fréquente de perte soudaine et indolore de la vision.