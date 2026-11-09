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La FDA américaine impose de nouvelles mises en garde concernant les risques oculaires liés à l'Ozempic et au Zepbound
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 16:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

La FDA américaine a informé lundi les patients et les professionnels de santé d’un risque potentiellement accru de développer une affection oculaire grave liée à l’utilisation de médicaments à base de GLP-1 destinés à la perte de poids et au traitement du diabète.

La Food and Drug Administration américaine a déclaré qu’elle exigeait que les médicaments à base de GLP-1, tels que le Mounjaro et le Zepbound d’Eli Lilly LLY.N , et l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , ajoutent des informations dans la section “mises en garde et précautions” de leur notice concernant le risque potentiellement accru de neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION).

Cette affection est une cause fréquente de perte soudaine et indolore de la vision et peut, dans certains cas, entraîner une déficience visuelle permanente. Elle est due à une diminution du flux sanguin vers la partie antérieure du nerf optique, mais sa cause sous-jacente n’est pas entièrement comprise.

L’autorité de régulation sanitaire a déclaré avoir évalué les données issues d’essais cliniques, d’études animales et de surveillance post-commercialisation, y compris des études observationnelles et des rapports de cas.

“La décision de la FDA pourrait temporairement accroître les inquiétudes des patients et des investisseurs, mais la rareté de la NAION et les bénéfices substantiels en matière de poids, de glycémie, de santé cardiovasculaire, de santé rénale et d’apnée du sommeil devraient préserver un profil bénéfice-risque favorable et limiter les changements dans la prescription”, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi.

Eli Lilly et Novo Nordisk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L’année dernière , le comité de sécurité de l’Agence européenne des médicaments a indiqué que la NAION pouvait toucher jusqu’à 1 personne sur 10 000 prenant du sémaglutide, le principe actif de Wegovy et d’Ozempic ainsi que de Rybelsus, un autre médicament antidiabétique de Novo, pendant au moins un an. C’était la première fois qu’une autorité de régulation confirmait cet effet indésirable.

Quatre patients danois, ayant subi une perte de vision après avoir utilisé les médicaments GLP-1 de Novo, ont obtenu une indemnisation, avait indiqué l'année dernière l'organisme danois d'indemnisation des patients.

Une vaste étude , publiée en 2025, a suivi près de 175.000 patients diabétiques traités par le sémaglutide et un nombre équivalent de patients prenant des médicaments n’appartenant pas à la classe des GLP-1. Elle a révélé que le risque de NAION avait plus que doublé après deux ans de traitement par un médicament GLP-1, par rapport aux médicaments antidiabétiques d’autres classes.

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