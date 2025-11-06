La FDA américaine élargit l'utilisation de Caplyta de J&J comme médicament d'appoint contre la dépression

La Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation élargie du médicament Caplyta de Johnson & Johnson JNJ.N en tant que traitement d'appoint pour les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs, a déclaré la société jeudi.

J&J a obtenu l'accès à Caplyta lors de l'acquisition, en janvier, du fabricant de médicaments neurologiques Intra-Cellular Therapies pour un montant de 14,6 milliards de dollars . La décision de la FDA marque la première approbation d'un médicament de l'écurie Intra-Cellular après la transaction.

Caplyta peut désormais être utilisé comme traitement d'appoint pour les patients souffrant de dépression, en association avec des antidépresseurs oraux.

Le trouble dépressif majeur, ou dépression clinique, est l'un des troubles psychiatriques les plus courants, affectant environ 22 millions d'adultes américains, selon la société.

Caplyta is already approved in the U.S. to treat schizophrenia and depressive episodes associated with bipolar disorder.

L'extension de l'autorisation s'appuie sur les données de deux études de phase avancée dans lesquelles le médicament a montré une amélioration significative des symptômes de la dépression par rapport à un antidépresseur oral plus un placebo.

Caplyta est un antipsychotique atypique administré par voie orale une fois par jour, dont le mécanisme d'action est actuellement inconnu.