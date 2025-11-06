 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 022,61
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine élargit l'utilisation de Caplyta de J&J comme médicament d'appoint contre la dépression
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé l'utilisation élargie du médicament Caplyta de Johnson & Johnson JNJ.N en tant que traitement d'appoint pour les adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs, a déclaré la société jeudi.

J&J a obtenu l'accès à Caplyta lors de l'acquisition, en janvier, du fabricant de médicaments neurologiques Intra-Cellular Therapies pour un montant de 14,6 milliards de dollars . La décision de la FDA marque la première approbation d'un médicament de l'écurie Intra-Cellular après la transaction.

Caplyta peut désormais être utilisé comme traitement d'appoint pour les patients souffrant de dépression, en association avec des antidépresseurs oraux.

Le trouble dépressif majeur, ou dépression clinique, est l'un des troubles psychiatriques les plus courants, affectant environ 22 millions d'adultes américains, selon la société.

Caplyta is already approved in the U.S. to treat schizophrenia and depressive episodes associated with bipolar disorder.

L'extension de l'autorisation s'appuie sur les données de deux études de phase avancée dans lesquelles le médicament a montré une amélioration significative des symptômes de la dépression par rapport à un antidépresseur oral plus un placebo.

Caplyta est un antipsychotique atypique administré par voie orale une fois par jour, dont le mécanisme d'action est actuellement inconnu.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
186,010 USD NYSE -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Banque d'Angleterre (BoE) dans le centre de Londres. Photo prise le 6 novembre 2025 ( AFP / Niklas HALLE'N )
    La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 4% après un vote serré
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:39 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi, à une courte majorité, face à la conjoncture économique morose du Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique, qui devrait comprendre des hausses d'impôts. "Nous pensons ... Lire la suite

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank