La FDA américaine demande le retrait des avertissements de pensées suicidaires des médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 5 et 6)

Le régulateur américain de la santé a demandé mardi aux fabricants de médicaments de supprimer les avertissements sur l'étiquette concernant un risque potentiel de pensées suicidaires des médicaments amaigrissants GLP-1 largement utilisés, y compris le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le LLY.N Zepbound d'Eli Lilly.

Cette demande, qui concerne également Saxenda, l'ancien médicament amaigrissant de Novo Nordisk, fait suite à un examen de la Food and Drug Administration américaine qui n'a trouvé aucune preuve liant les agonistes des récepteurs du GLP-1 à un risque accru de pensées ou de comportements suicidaires.

Les agonistes des récepteurs du GLP-1 ont été développés à l'origine pour traiter le diabète de type 2. Ils imitent une hormone intestinale qui supprime l'appétit, créant ainsi une sensation de satiété.

La FDA était parvenue à une conclusion similaire à la suite d'un examen préliminaire en 2024, mais avait reconnu à l'époque qu'elle ne pouvait pas exclure un risque minime en raison des données limitées.

L'autorité de régulation a déclaré mardi qu'elle avait procédé à des analyses complémentaires d'essais cliniques contrôlés par placebo portant sur des médicaments GLP-1, qui n'ont pas révélé de risque accru de pensées ou de comportements suicidaires par rapport au placebo, ni d'autres effets secondaires psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression, l'irritabilité ou la psychose.

L'analyse a porté sur 91 essais impliquant 107 910 patients, dont 60 338 ont reçu un médicament GLP-1 et 47 572 un placebo, a-t-elle indiqué.

Eli Lilly et Novo Nordisk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

