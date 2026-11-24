La FDA américaine autorise le traitement de PolyPid contre les infections du site opératoire

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mardi avoir approuvé le traitement « PYPD.O » de PolyPid pour réduire les infections du site opératoire chez certains patients subissant une chirurgie colorectale.

Ce traitement, baptisé Bacfenssi, est autorisé chez les adultes et les enfants pesant au moins 45 kg, soit environ 100 livres, présentant des incisions chirurgicales de plus de 20 cm. Il est appliqué directement sur la plaie avant sa fermeture.

Les infections au niveau du site d’incision sont fréquentes après une chirurgie colorectale, malgré l’utilisation d’antibiotiques, et peuvent prolonger la durée d’hospitalisation, entraîner la réouverture de la plaie ou nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale.

Bacfenssi contient de la doxycycline, un antibiotique, et est conçu pour la libérer lentement au niveau du site chirurgical pendant environ 30 jours, contribuant ainsi à protéger la plaie pendant la période où des infections peuvent se développer.

Il est utilisé en complément des mesures standard de prévention des infections, notamment les antibiotiques, et constitue le premier traitement à application locale approuvé par la FDA pour cette indication.

Lors d’un essai clinique de phase avancée portant sur 798 patients, Bacfenssi a réduit le taux d’échec thérapeutique à 30 jours à 11 %, contre 18 % avec les soins standard seuls. L’échec thérapeutique comprenait une infection du site opératoire, un décès, quelle qu’en soit la cause, ou une nouvelle intervention au niveau du site opératoire.

L'autorité de régulation sanitaire a précisé que l'efficacité de Bacfenssi n'avait pas été établie chez les patients présentant des incisions de 20 cm ou moins. Ses effets indésirables les plus fréquents comprenaient des réactions au niveau du site d'incision, des douleurs, une anémie et une réouverture de la plaie, bien que la plupart aient été légers et sans gravité.

Des infections du site opératoire sont survenues chez 4 % des patients ayant reçu Bacfenssi, contre 10 % de ceux ayant reçu uniquement les soins standard, a précisé la FDA.

La société privée Azurity Pharmaceuticals, qui détient les droits de commercialisation de Bacfenssi aux États-Unis et au Canada, prévoit de le lancer aux États-Unis début 2027, tandis que PolyPid se chargera de la fabrication et de la fourniture du traitement.

PolyPid s'attend à enregistrer des volumes de ventes significatifs six à neuf mois après le lancement de Bacfenssi, le temps que les hôpitaux évaluent le produit et décident de l'ajouter ou non à leur liste de médicaments approuvés, a déclaré à Reuters Ori Warshavsky, directeur des opérations.

Les Sulewski, analyste chez Oppenheimer, a déclaré que l’accent était désormais mis sur l’efficacité avec laquelle Azurity parviendrait à garantir l’accès aux hôpitaux et à transformer l’intérêt des chirurgiens en commandes répétées.

M. Sulewski estime que le Bacfenssi pourrait conquérir 37 % des interventions éligibles d’ici 2034 et générer des redevances échelonnées de 15 % à 25 % pour PolyPid, ainsi qu’un paiement de 75 dollars pour chaque flacon fourni à Azurity.