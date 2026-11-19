La FDA américaine autorise le médicament de Regeneron pour le traitement de la myasthénie grave généralisée (18 novembre)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le médicament « REGN.O » de Regeneron Pharmaceuticals pour le traitement des adultes atteints de myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune rare, a annoncé mercredi la société.

Ce médicament, le cemdisiran, commercialisé sous le nom de Livsayis, a été autorisé pour les adultes atteints de myasthénie grave généralisée présentant des anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine, la forme la plus courante de la maladie.

La myasthénie grave généralisée provoque une faiblesse musculaire pouvant affecter les mouvements, la parole, la déglutition et la respiration.

Livsayis est administré par injection sous-cutanée une fois tous les trois mois, a précisé Regeneron.

Cette autorisation repose sur une étude de phase avancée dans laquelle les patients traités par Livsayis ont enregistré une amélioration de 4,5 points sur une échelle d’évaluation des activités quotidiennes après 24 semaines, contre une amélioration de 2,2 points chez ceux ayant reçu un placebo.

Livsayis est le premier traitement approuvé à base de petits ARN interférents (siRNA) pour cette affection, et le premier médicament de Regeneron à être approuvé à la fois dans le domaine des siRNA et en neurologie, a indiqué le laboratoire pharmaceutique.

Cette autorisation permet à Regeneron de faire son entrée sur un marché en pleine croissance, celui des traitements de la myasthénie grave généralisée. Les traitements existants comprennent Soliris et Ultomiris d’AstraZeneca AZN.L , Vyvgart et Vyvgart Hytrulo d’Argenx ARGX.BR , ainsi que Rystiggo et Zilbrysq d’UCB UCB.BR .

Contrairement à ces traitements, Livsayis est le premier traitement contre la myasthénie grave généralisée à utiliser la technologie de silençage de l’ARN pour réduire la production d’une protéine impliquée dans la maladie.

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que Livsayis ne constituait pas un élément central de l’argumentaire d’investissement de Regeneron, les investisseurs étant susceptibles de rechercher d’autres succès dans le pipeline ou des acquisitions présentant un potentiel de chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars plus clair pour faire grimper le cours de l’action.

Le médicament comporte une mise en garde encadrée concernant les infections méningococciques graves et n’est disponible que dans le cadre d’un programme de sécurité restreint, à l’instar d’autres médicaments approuvés par la FDA qui réduisent l’activité du C5.

Les patients doivent être vaccinés contre la bactérie méningococcique avant de commencer le traitement.

Le médicament fait également l'objet d'un examen au sein de l'Union européenne, une décision étant attendue au second semestre 2027.