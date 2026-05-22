La FDA américaine autorise le médicament de Gilead contre une infection hépatique mortelle

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La Food and Drug Administration américaine a annoncé vendredi avoir approuvé le médicament de Gilead Sciences GILD.O pour le traitement d'une infection hépatique rare et mortelle pour laquelle il n'existait auparavant aucune option thérapeutique approuvée.

L'autorité de régulation sanitaire a autorisé l'Hepcludex pour le traitement de l'hépatite delta chronique (HDV), une maladie hépatique qui touche uniquement les personnes déjà infectées par l'hépatite B et qui peut entraîner une cicatrisation, un cancer, une défaillance organique et la mort.

“L'autorisation accordée aujourd'hui comble une lacune critique dans la prise en charge des patients atteints d'une infection chronique par le VHD, pour lesquels il n'existait jusqu'à présent aucun traitement approuvé par la FDA”, a déclaré Wendy Carter, directrice par intérim du Bureau des maladies infectieuses au sein du Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA.