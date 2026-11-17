La FDA américaine autorise le deuxième médicament contre le cancer du poumon de GSK, issu d'un accord historique de 11 milliards de dollars

La FDA américaine a accordé mardi une autorisation accélérée au traitement de GSK GSK.L pour une forme rare de cancer du poumon avancé chez les patients dont la maladie s’est aggravée sous traitement existant, marquant ainsi une nouvelle victoire réglementaire pour l’acquisition historique de Nuvalent par la société, d’un montant de 10,6 milliards de dollars.

Le directeur général Luke Miels est le fer de lance du retour de GSK dans le domaine de l’oncologie, un secteur que la société avait quitté il y a une décennie, et son acquisition de Nuvalent constitue à ce jour la démarche la plus ambitieuse de l’entreprise dans cette direction.

Le traitement, le neladalkib, commercialisé sous le nom de marque Nelkarmi, est autorisé pour les patients atteints d’un type de cancer du poumon non à petites cellules dont la maladie a progressé après un traitement par des inhibiteurs de la tyrosine kinase ALK, une classe de médicaments ciblés qui bloquent une protéine anormale à l’origine de la croissance tumorale.

Cette autorisation offre une nouvelle option aux patients ayant épuisé les traitements ciblés existants, pour lesquels la chimiothérapie constituait souvent la principale alternative restante.

Le neladalkib était l’un des deux médicaments de phase avancée contre le cancer du poumon acquis par GSK dans le cadre de cette acquisition, finalisée en juillet. L’autre, le Jideytro , a obtenu l’autorisation de la FDA le même mois.