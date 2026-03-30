La FDA américaine approuve une dose plus élevée du médicament de Biogen contre les troubles génétiques

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(Ajout de détails)

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une version à dose plus élevée du médicament de Biogen

BIIB.O contre une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive, a déclaré la société lundi, offrant aux patients une option potentiellement plus efficace.

L'année dernière, l'autorité de réglementation avait refusé d'approuver la demande de l'entreprise, en demandant des informations techniques actualisées .

Le nouveau régime, qui sera disponible aux États-Unis dans les semaines à venir, utilise deux doses initiales de 50 milligrammes administrées à 14 jours d'intervalle, suivies d'une dose d'entretien de 28 mg tous les quatre mois, par rapport à la dose standard actuelle de 12 mg, a déclaré Biogen.