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La FDA américaine approuve une dose plus élevée du médicament de Biogen contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails)

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une version à dose plus élevée du médicament de Biogen

BIIB.O contre une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive, a déclaré la société lundi, offrant aux patients une option potentiellement plus efficace.

L'année dernière, l'autorité de réglementation avait refusé d'approuver la demande de l'entreprise, en demandant des informations techniques actualisées .

Le nouveau régime, qui sera disponible aux États-Unis dans les semaines à venir, utilise deux doses initiales de 50 milligrammes administrées à 14 jours d'intervalle, suivies d'une dose d'entretien de 28 mg tous les quatre mois, par rapport à la dose standard actuelle de 12 mg, a déclaré Biogen.

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