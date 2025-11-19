La FDA américaine approuve un médicament de Bayer contre le cancer du poumon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé mercredi le médicament de Bayer BAYGn.DE pour les patients atteints d'un type de cancer du poumon.