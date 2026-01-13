 Aller au contenu principal
La FDA américaine approuve le traitement de Fortress Bio et Zydus pour une maladie pédiatrique rare
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Fortress Biotech FBIO.O et du fabricant indien de médicaments Zydus Lifesciences

ZYDU.NS pour un type de maladie génétique rare chez les enfants, a déclaré Fortress mardi.

