 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine approuve le traitement d'Ionis Pharma pour traiter une maladie cérébrale rare
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 22:27
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles dans les paragraphes 2 à 4)

Jeudi, la FDA américaine a approuvé le traitement d'Ionis Pharmaceuticals IONS.O pour traiter une maladie rare affectant la substance blanche du cerveau, ce qui en fait le premier traitement à obtenir l’autorisation pour cette affection génétique.

Le médicament d'Ionis, le zilganersen, commercialisé sous le nom de Zanvastro, peut être utilisé pour traiter les adultes et les enfants atteints de la maladie d'Alexander, un trouble neurologique causé par des mutations génétiques pouvant entraîner des crises épileptiques et retarder le développement physique et intellectuel.

Selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), cette maladie touche moins de 1.000 personnes aux États-Unis.

Dans le cadre d’une étude portant sur les phases précoces à avancées de la maladie, les patients ayant reçu une dose de 50 mg de zilganersen ont présenté une amélioration statistiquement significative de la vitesse de marche, évaluée à l’aide d’un test de marche sur 10 mètres — un test d’évaluation de la mobilité fonctionnelle — à 61 semaines.

Valeurs associées

IONIS PHARMACEUT
58,1300 USD NASDAQ -5,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,87 +0,51%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
Or
4 474,07 +1,98%
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
SOITEC
123,5 +10,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank