La FDA américaine approuve le traitement d'Ionis Pharma pour traiter une maladie cérébrale rare

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Jeudi, la FDA américaine a approuvé le traitement d'Ionis Pharmaceuticals IONS.O pour traiter une maladie rare affectant la substance blanche du cerveau, ce qui en fait le premier traitement à obtenir l’autorisation pour cette affection génétique.

Le médicament d'Ionis, le zilganersen, commercialisé sous le nom de Zanvastro, peut être utilisé pour traiter les adultes et les enfants atteints de la maladie d'Alexander, un trouble neurologique causé par des mutations génétiques pouvant entraîner des crises épileptiques et retarder le développement physique et intellectuel.

Selon les Instituts nationaux de la santé (NIH), cette maladie touche moins de 1.000 personnes aux États-Unis.

Dans le cadre d’une étude portant sur les phases précoces à avancées de la maladie, les patients ayant reçu une dose de 50 mg de zilganersen ont présenté une amélioration statistiquement significative de la vitesse de marche, évaluée à l’aide d’un test de marche sur 10 mètres — un test d’évaluation de la mobilité fonctionnelle — à 61 semaines.