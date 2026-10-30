La FDA américaine approuve le traitement d'Inovio contre une maladie rare de la gorge ; le cours de l'action s'envole

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(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de détails au paragraphe 3)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le traitement «

INO.O » d'Inovio Pharmaceuticals pour une affection respiratoire rare, a annoncé vendredi l'organisme de réglementation, marquant ainsi la première autorisation de mise sur le marché pour la société.

L'action Inovio a bondi de 215 % en séance prolongée.

Le traitement INO-3107 d'Inovio, commercialisé sous le nom de Voceryq, offre aux patients atteints de papillomatose respiratoire récidivante une nouvelle option thérapeutique pour cette affection, qui provoque des excroissances dans les voies respiratoires et nécessite souvent des interventions chirurgicales répétées.