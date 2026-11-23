La FDA américaine approuve le médicament de BridgeBio pour une maladie musculaire rare

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé lundi avoir approuvé le médicament de BridgeBio Pharma BBIO.O pour le traitement d'une maladie musculaire héréditaire rare, ce qui en fait le premier traitement à recevoir l'autorisation de l'autorité de régulation sanitaire pour cette affection.

Ce médicament oral, le BBP-418, commercialisé sous le nom de Welgemda, sera utilisé pour traiter les patients atteints d’une forme de dystrophie musculaire des ceintures (LGMD) — un groupe de troubles génétiques héréditaires caractérisés par une faiblesse et une atrophie musculaires progressives.

Cette maladie, qui occupe la quatrième place parmi les dystrophies musculaires les plus courantes, affaiblit principalement les muscles des hanches et des épaules, rendant difficile la montée des escaliers, la course, le fait de lever les bras ou d’éviter les chutes. Certains sous-types affectent la respiration ou la fonction cardiaque.

La LGMD est causée par des mutations du gène FKRP, qui perturbent un processus biologique essentiel au sein des cellules musculaires. Welgemda agit en apportant une molécule de type sucre présente naturellement, appelée ribitol, afin d’aider le FKRP à mieux protéger les cellules musculaires contre les lésions.

Actuellement, la prise en charge des patients repose sur la kinésithérapie, la surveillance cardiaque et des médicaments tels que les inhibiteurs de l’ECA ou les bêtabloquants, ainsi qu’une assistance respiratoire nocturne.

Lors d’une analyse intermédiaire d’un essai clinique de phase avancée, Welgemda a atteint son objectif principal , à savoir une augmentation significative de 1,8 fois par rapport à la valeur initiale de l’αDG glycosylée, un marqueur clé de la LGMD, par rapport au placebo à trois mois.

À 12 mois, le médicament a montré une différence statistiquement significative au niveau de la CK sérique, un marqueur des lésions musculaires, une augmentation de la vitesse de marche de 0,27 mètre/seconde et une amélioration d’environ 5 % du volume d’air que les participants pouvaient expirer de manière forcée, par rapport au placebo.

BridgeBio prévoit de commercialiser Welgemda immédiatement aux États-Unis et compte solliciter une autorisation de mise sur le marché en Europe au cours du premier semestre 2028, sur la base des données finales issues de l’étude de 36 mois attendues fin 2027 ou début 2028, a-t-elle indiqué sans dévoiler le prix du médicament.

La société a déclaré avoir mis en place une infrastructure étendue pour son médicament contre les maladies cardiaques, l’Attruby, qu’elle prévoit d’utiliser pour la commercialisation du Welgemda.