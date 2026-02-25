La FDA américaine approuve le médicament d'Eton Pharma contre les troubles hormonaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé mercredi le traitement liquide oral d'Eton Pharmaceuticals ETON.O pour une maladie hormonale infantile rare, offrant ainsi aux familles un moyen plus facile de gérer la maladie et de garder les enfants hydratés.

Le médicament, Desmoda, est une formulation orale brevetée de desmopressine pour le traitement du diabète insipide central, ou déficit en arginine vasopressine (AVP-D), une maladie rare dans laquelle le corps manque de l'hormone qui régule l'équilibre hydrique, provoquant une miction et une soif excessives.

L'autorisation de mise sur le marché permet de relever un défi de longue date dans la prise en charge de cette maladie, où les médecins doivent soigneusement ajuster les doses pour maintenir les niveaux d'eau stables et prévenir les variations dangereuses du taux de sodium, en particulier chez les enfants.

Eton s'attend à ce que Desmoda génère des ventes annuelles maximales de l'ordre de 30 à 50 millions de dollars.