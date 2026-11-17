La FDA américaine approuve le deuxième médicament contre le cancer du poumon de GSK issu de l'accord historique conclu avec Nuvalent

Mardi, la FDA américaine a accordé une autorisation accélérée au traitement « GSK.L » de GSK pour une forme rare de cancer du poumon avancé chez les patients dont la maladie s'est aggravée sous traitement par les médicaments existants, marquant ainsi une nouvelle victoire réglementaire après l'acquisition historique de Nuvalent par la société pour 10,6 milliards de dollars.

Le directeur général Luke Miels est le fer de lance du retour de GSK dans le domaine de l’oncologie, un secteur que la société avait quitté il y a dix ans, et l’acquisition de Nuvalent ainsi que le traitement « » constituent à ce jour l’initiative la plus ambitieuse de l’entreprise dans cette direction.

Le neladalkib, un traitement oral à prise unique quotidienne commercialisé sous le nom de marque Nelkarmi, est autorisé pour les patients atteints d’un type de cancer du poumon non à petites cellules dont la maladie a progressé après un traitement par des inhibiteurs de la tyrosine kinase ALK. Ces médicaments ciblés bloquent une protéine anormale responsable de la croissance tumorale.

Cette autorisation offre une nouvelle option aux patients ayant épuisé les traitements ciblés existants, pour lesquels la chimiothérapie constituait souvent le principal choix restant.

Le neladalkib était l’un des deux médicaments contre le cancer du poumon en phase avancée que GSK a acquis dans le cadre de cette opération, finalisée en juillet. L’autre, le Jideytro , a obtenu l’autorisation de la FDA le même mois .

Le cancer du poumon est l’un des segments les plus importants du marché mondial de l’oncologie, générant des milliards de dollars de ventes annuelles de médicaments.

Selon l’American Cancer Society, environ 229 410 personnes devraient recevoir un diagnostic de cancer du poumon aux États-Unis en 2026, ce qui en fera le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes comme chez les femmes.

La demande déposée par Nuvalent auprès de l’autorité de régulation s’appuyait sur un essai clinique dans lequel le médicament a réduit la taille des tumeurs, y compris celles qui s’étaient propagées au cerveau, chez des patients ayant déjà été traités par des médicaments ciblant l’ALK.

Ce médicament entrera en concurrence avec l’Alecensa de Roche ( ROG.S ), le traitement de première intention le plus couramment utilisé, et le Lorbrena de Pfizer ( PFE.N ), tous deux ciblant la mutation ALK, pour conquérir des parts de marché.

Le neladalkib fait également l’objet d’une étude comparative avec l’Alecensa de Roche dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée visant à évaluer son efficacité en tant que traitement de première intention.