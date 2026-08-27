 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine approuve le comprimé combiné à prise unique quotidienne de Gilead pour le traitement du VIH
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 23:51
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé « GILD.O », un comprimé combiné à prise orale unique quotidienne développé par Gilead Sciences, destiné au traitement des adultes dont la charge virale du VIH a déjà été réduite à des niveaux très bas, a annoncé jeudi la société.

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
148,8600 USD NASDAQ +0,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,39 +2,21%
CAC 40
8 319,87 -1,68%
Or
4 607,84 +0,14%
NANOBIOTIX
38,6 +11,43%
SOCIETE GENERALE
71,03 -4,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank