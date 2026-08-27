La FDA américaine approuve le comprimé combiné à prise unique quotidienne de Gilead pour le traitement du VIH

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé « GILD.O », un comprimé combiné à prise orale unique quotidienne développé par Gilead Sciences, destiné au traitement des adultes dont la charge virale du VIH a déjà été réduite à des niveaux très bas, a annoncé jeudi la société.