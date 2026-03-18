La FDA américaine approuve la pilule orale contre le psoriasis de J&J

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule orale de Johnson & Johnson

JNJ.N pour le psoriasis, a déclaré la société mercredi, ouvrant la voie à une option de traitement plus pratique pour les patients atteints de cette maladie auto-immune chronique qui provoque des démangeaisons, des écailles et des plaques de peau enflammées.

Le médicament aidera J&J à se développer sur le marché du psoriasis, alors que son produit injectable phare Stelara est de plus en plus concurrencé par des médicaments copiés à bas prix.

Le régulateur de la santé a approuvé le médicament pour le psoriasis en plaques modéré à sévère chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus et pesant au moins 40 kg.

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant le prix et la disponibilité du médicament.

Le médicament, commercialisé sous le nom d'Icotyde, sera en concurrence avec le BMY.N Sotyktu de Bristol Myers Squibb et le ABBV.N Skyrizi d'AbbVie.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que l'Icotyde de J&J avait un "potentiel de blockbuster" en tant que médicament oral sûr et efficace, et que le médicament à prise unique quotidienne pourrait conquérir une part de marché significative.

Le médicament a montré une clairance cutanée supérieure à celle du Sotyktu de Bristol, lors de deux essais en tête-à-tête à un stade avancé.

Les patients recherchent une élimination complète de la peau, un profil de sécurité favorable et la simplicité d'un comprimé à prendre une fois par jour, a déclaré à Reuters David Lee, responsable mondial de l'immunologie chez J&J, avant que la décision ne soit prise.

"Nous pensons que l'Icotyde deviendra le traitement systémique de première intention pour les patients atteints de psoriasis", a déclaré M. Lee.

La pilule orale de J&J, comme le Skyrizi d'AbbVie et le Tremfya de J&J, est conçue pour bloquer une protéine, l'IL-23, impliquée dans les réponses inflammatoires. Le médicament oral est développé en partenariat avec Protagonist Therapeutics

PTGX.O .

J&J étudie également ce médicament, connu sous le nom chimique d'icotrokinra, pour la colite ulcéreuse, l'arthrite psoriasique et la maladie de Crohn.