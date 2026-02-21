 Aller au contenu principal
La FDA américaine approuve la pilule antipsychotique de Vanda
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 00:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le médicament)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O pour le traitement de deux maladies mentales graves, a annoncé la société vendredi.

Le médicament, commercialisé sous le nom de Bysanti, est une pilule antipsychotique destinée au traitement de la schizophrénie et du trouble bipolaire I aigu.

L'autorisation est assortie de l'avertissement le plus sérieux de la FDA, à savoir un risque accru de décès chez les patients âgés atteints de psychose liée à la démence.

Le Bysanti, connu sous le nom chimique de milsapéridone, appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'antipsychotiques atypiques qui agissent en bloquant les récepteurs de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau, qui aident à réguler l'humeur, le stress, les idées délirantes et la vivacité d'esprit.

La schizophrénie est une maladie mentale grave qui peut provoquer des hallucinations et des idées délirantes, tandis que le trouble bipolaire est caractérisé par des changements d'humeur et d'énergie spectaculaires qui peuvent perturber le sommeil, le jugement et le fonctionnement quotidien.

Vanda a déclaré qu'elle prévoyait de lancer le médicament aux États-Unis au cours du troisième trimestre de cette année.

Valeurs associées

VANDA PHARMA
5,7600 USD NASDAQ -5,57%
