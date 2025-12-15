La FDA américaine accorde un bon de priorité au traitement du cancer du sang de J&J

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Suppression d'un mot superflu au paragraphe 1)
La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé lundi qu'elle avait accordé un bon de priorité nationale au traitement de Johnson & Johnson JNJ.N contre un type de cancer du sang, ce qui porte à 16 le nombre total de produits ayant reçu une récompense dans le cadre de ce programme cette année.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer