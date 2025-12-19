La FDA américaine accorde des bons de priorité à la pilule anti-cholestérol et à la thérapie anticancéreuse de Merck

(Ajout d'éléments d'information tout au long du document)

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé vendredi qu'elle avait accordé des bons de priorité nationale à la pilule anti-cholestérol de Merck MRK.N et à son traitement anticancéreux, ce qui en fait les derniers ajouts au programme de traitement accéléré.

Reuters a rapporté en exclusivité jeudi que les médicaments de Merck étaient les 17e et 18e médicaments à être inclus dans le nouveau programme de la FDA.

Lancé en juin, le programme de bons de priorité nationale du commissaire de la FDA réduit le délai d'examen des médicaments considérés comme essentiels pour la santé publique ou la sécurité nationale à un ou deux mois seulement, au lieu des 10 à 12 mois habituels.

Au début du mois, la FDA a accordé le bon à Johnson & Johnson JNJ.N pour son traitement du cancer du sang, Tecvayli, en combinaison avec Darzalex.