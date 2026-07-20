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La FDA affirme que la détection de Cyclospora chez Taylor Farms était un faux positif
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 03:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version visant à supprimer le texte superflu du paragraphe 2)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré dimanche que des experts de laboratoireavaient réexaminé les résultats des analyses d'échantillons de laitue provenant de Taylor Farms dans le cadre d'une enquête sur une épidémie liée au parasite Cyclosporaet avaient conclu que ce résultat devait être considéré comme un faux positif.

Dimanche, aucun résultat positif confirmé n'avait été enregistré pour la cyclospora, a ajouté la FDA. Samedi, la FDA avait déclaré qu'un échantillon de laitue iceberg émincée fourni par Taylor Farms s'était révélé positif à cette maladie parasitaire qui a rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis.

Dans son dernier communiqué, la FDA a indiqué avoir « informé Taylor Farms et continuer à collaborer avec l’entreprise pour s’assurer que le produit impliqué dans cette épidémie a été retiré du marché ». Taylor Farms avait auparavant confirmé que ce produit ne faisait pas partie de son rappel actuel, selon la FDA.

Taylor Farms n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information. La cyclosporiase, qui a été associée à de la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de Yum Brands YUM.N situés dans l’Indiana, le Kentucky, le Michigan, l’Ohio et la Virginie-Occidentale, a jusqu’à présent entraîné une centaine d’hospitalisations et n’a fait aucun décès, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Cette laitue, dont la FDA a indiqué jeudi soir qu’elle provenait du Mexique, a été conditionnée en sachets de 5 livres (2,3 kg) dans l’usine de Taylor Farms située à Guanajuato, au Mexique, a déclaré une source à Reuters.

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