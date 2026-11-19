AstraZeneca a obtenu l'acceptation et le statut d'examen prioritaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour sa demande de licence biologique (BLA) concernant le sonesitatug vedotin (Sone-Ve).

Ce traitement vise les patients atteints d'un cancer gastrique, de la jonction gastro-oesophagienne (GEJ) ou d'un adénocarcinome de l'oesophage (EAC) localement avancé ou métastatique, en deuxième ligne et plus. La décision réglementaire de la FDA est attendue au cours du deuxième trimestre 2027.

Le dossier repose sur les données d'un essai de phase III. Dans cette étude, Sone-Ve a réduit le risque de décès de 42% par rapport au traitement choisi par l'investigateur, et la survie globale médiane a atteint 10,6 mois contre 6,4 mois, avec un profil de tolérance gérable et moins d'effets indésirables de grade 3 ou plus.