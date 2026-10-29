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La FCC vote en faveur de l'organisation d'une nouvelle vente aux enchères de fréquences afin de dynamiser les services « direct-to-device »
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 17:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires issus de la réunion, ainsi que des commentaires dans les paragraphes 3 à 10)

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a voté jeudi en faveur de la mise en place d’une nouvelle vente aux enchères de spectre sans fil afin de stimuler les services « direct-to-device » et d’entamer les travaux de modernisation de la réglementation visant à soutenir les services de télécommunications par satellite.

La FCC a également décidé de procéder à un premier vote sur la modernisation de ses règles relatives aux services « direct-to-device » et a voté pour finaliser les règles autorisant l’exploitation de drones dans la bande cellulaire des 800 MHz.

La technologie satellite « direct-to-device » permet aux smartphones et autres appareils de se connecter directement aux satellites; elle est développée notamment par SpaceX SPCX.O , Leo d’Amazon AMZN.O et d’autres acteurs.

L’ambition de SpaceX de mettre en place un service mobile à part entière a inquiété les investisseurs du secteur américain des télécommunications mobiles après que l’entreprise a dévoilé en août des projets qui pourraient à terme opposer Starlink à Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O .

«Nous sollicitons des commentaires sur une refonte complète de notre réglementation afin de permettre aux opérateurs de téléphonie mobile de conclure plus facilement des accords gagnant-gagnant pour les services D2D (direct-to-device) sur leur spectre », a déclaré Brendan Carr, président de la FCC. « Nous travaillons à l’établissement d’exigences de performance adaptées aux offres D2D. »

Il a évoqué les récents accords majeurs conclus pour rendre ce service opérationnel.

SpaceX a acquis le spectre d’EchoStar ECHO.O pour 19 milliards de dollars. Leo, filiale d’Amazon, est en passe d’acquérir le spectre de Globalstar GSAT.O pour 11,5 milliards de dollars et a obtenu cette semaine l’autorisation de la FCC. La société de capital-investissement Grain Management prévoit de vendre son spectre à SpaceX pour 8 milliards de dollars, tandis que Rocket Lab a déposé une demande auprès de la FCC en vue d’acquérir Iridium IRDM.O pour 8 milliards de dollars.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré que le service « direct-to-device » pouvait offrir une couverture complémentaire, en particulier dans les zones reculées. « Je tiens à m’assurer que les modifications que nous apportons à ce cadre réglementaire ne permettent pas, par inadvertance, à un ou deux opérateurs de dominer le marché au détriment de la concurrence et des intérêts des consommateurs », a-t-elle déclaré jeudi.

Les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars pour conquérir le marché lucratif de la connectivité par satellite, alors qu’elles se livrent à une course effrénée pour rivaliser avec le réseau Starlink, qui compte plus de 11 000 satellites.

Le service « satellite-vers-cellulaire » de Starlink Mobile dispose déjà d’un spectre mondial en bande moyenne à 2 GHz pour une capacité à haut débit. Le nouveau spectre permettra à son signal de traverser les obstacles.

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