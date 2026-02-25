La FCC examine le transfert croissant du sport en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale de la communication (FCC) a annoncé mercredi qu'elle examinait le transfert croissant des sports en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement, au détriment des réseaux de radiodiffusion.

La FCC souhaite recevoir des commentaires sur les mesures qu'elle pourrait prendre pour garantir l'accès continu des téléspectateurs aux sports en direct par le biais de la télévision hertzienne gratuite. La FCC demande également si les contrats actuels de droits médiatiques sur le sport empêchent les radiodiffuseurs de respecter leurs obligations d'intérêt public.