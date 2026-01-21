La FCC déclare que les talk-shows américains de fin de soirée et de journée doivent accorder le même temps aux entretiens avec les candidats

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi que les interviews de candidats politiques dans le cadre d'émissions-débats diffusées en fin de soirée ou en journée ne semblent pas pouvoir bénéficier de l'exemption des règles relatives à l'égalité de temps de parole pour les candidats politiques rivaux.

En 2006, le Bureau des médias de la FCC a estimé que la partie interview de l'émission "The Tonight Show with Jay Leno" pouvait bénéficier de l'exemption de l'égalité des chances pour une discussion avec le gouverneur de Californie de l'époque, Arnold Schwarzenegger, ce qui a servi de précédent aux chaînes pour les interviews récentes de candidats politiques.