La FCC autorise SpaceX à déployer un million de satellites-data centers

Le régulateur américain a validé la constellation "Starmind", destinée à traiter dans l'espace les volumes de données générés par l'essor de l'intelligence artificielle.

La Federal Communications Commission a autorisé mercredi SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, à déployer un million de satellites destinés à héberger des centres de données en orbite, rapporte l'agence Reuters.

SpaceX avait demandé cette année l'autorisation de déployer jusqu'à un million de modules de calcul orbitaux, chargés de traiter d'énormes volumes de données utilisées ensuite sur Terre, selon la même source.

Le régulateur américain a approuvé la constellation baptisée "Starmind" de SpaceX. L'objectif affiché est de répondre à la demande croissante en puissance de calcul liée à l'essor de l'intelligence artificielle dans le monde.

L'action SpaceX (Space Exploration Technologies) perdait 4,46% au moment de la publication de cette information par Reuters, selon les données de marché disponibles mercredi.