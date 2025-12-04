La FCC approuve l'achat par AT&T d'un milliard de dollars de fréquences à US Cellular

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé l'accord d'AT&T T.N pour acheter certaines licences de spectre sans fil à U.S. Cellular dans une transaction de 1,02 milliard de dollars après que l'opérateur basé au Texas se soit engagé à mettre fin aux programmes d'IED.

Depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump, la FCC exige des opérateurs de télécommunications qu'ils mettent fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion comme condition d'approbation des transactions. La FCC a déclaré que l'opération aurait pour effet "d'améliorer la couverture, la capacité et les performances du réseau d'AT&T de la couverture, de la capacité et de la performance du réseau d'AT&T, ce qui se traduira par une meilleure expérience pour les clients"