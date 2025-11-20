 Aller au contenu principal
La FCC américaine vote en faveur de la mise aux enchères du spectre radioélectrique, évitant ainsi l'impasse dans le secteur de l'aviation
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté jeudi par 3 voix contre 0 en faveur de la mise aux enchères d'un spectre de fréquences sans fil essentiel pour les technologies de pointe, dans le but d'éviter une nouvelle confrontation entre les compagnies aériennes et les entreprises de télécommunications.

La FCC a déclaré qu'elle examinait la possibilité d'utiliser une partie du produit de la vente aux enchères de la bande C pour aider les compagnies aériennes à remplacer les radioaltimètres qui pourraient subir des interférences en vol en raison de l'utilisation du spectre. Au début de l'année 2022, certains vols internationaux ont été brièvement interrompus en raison d'une impasse sur l'utilisation du spectre radioélectrique, avant qu'un accord volontaire ne soit conclu. La Federal Aviation Administration prévoit d'adopter des règles fixant de nouvelles normes pour les radioaltimètres avant la vente aux enchères, a indiqué la FCC.

