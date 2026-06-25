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La FCC américaine renforce la réglementation relative aux câbles de communication sous-marins
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a voté jeudi en faveur d’un renforcement de la surveillance des câbles de communication sous-marins qui acheminent 99 % du trafic Internet international, en proposant des règles qui rendront plus difficile la fourniture d’équipements par des entreprises chinoises et permettront d’accélérer les procédures d’autorisation pour les entreprises technologiques américaines de confiance. La FCC a indiqué qu’elle prévoyait d’imposer pour la première fois des licences aux opérateurs d’équipements terminaux de lignes sous-marines, qui remplissent la fonction la plus critique d’un système de câbles sous-marins en assurant la connexion avec les installations terrestres américaines.

Des entreprises américaines telles que Meta META.O (maison mère de Facebook) et Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , devraient bénéficier de cette procédure leur permettant d’obtenir plus rapidement l’autorisation d’exploiter des réseaux de câbles sous-marins supplémentaires afin de gérer le trafic Internet en pleine croissance.

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