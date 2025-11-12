La famille Saadé devient le 2e actionnaire de Carrefour

Le milliardaire Rodolphe Saadé entrera le 1er décembre au conseil d'administration de Carrefour. ( POOL / Stephane Mahe )

La famille Saadé, propriétaire de l'armateur marseillais CMA CGM, est entrée au capital de Carrefour à hauteur d'environ 4%, devenant son deuxième actionnaire, a annoncé mercredi le géant de la grande distribution.

Le milliardaire Rodolphe Saadé entrera à cette occasion le 1er décembre au conseil d'administration du groupe, en remplacement d'Eduardo Rossi, qui représentait Peninsula, la holding de la famille du milliardaire brésilien Abilio Diniz décédé en février 2024.

Devenue première actionnaire de Carrefour en mars 2024, Peninsula était récemment repassée en deuxième position avec une participation de 8,5%, qu'elle a finalement cédé, a annoncé le distributeur dans un communiqué distinct mercredi.

La société Galfa, détenue par la famille Moulin-Houzé (Galeries Lafayette), reste le premier actionnaire de Carrefour, à hauteur d'environ 9,5%.

Pour entrer au capital du deuxième distributeur alimentaire français, la famille Saadé a créé une nouvelle entité, Carrix, qu'elle co-détient avec CMA CGM, a précisé Carrefour dans son communiqué.

Elle remplacera Peninsula comme administrateur indépendant "pour la durée restante de son mandat soit jusqu'à l'Assemblée générale 2028" et "sera membre du comité stratégique du Conseil d'admnistration", est-il ajouté.

Cité dans le communiqué, Rodolphe Saadé s'est dit "heureux d'entrer au capital" d'un groupe jouant "un rôle majeur dans l'alimentation et la distribution".

"En intégrant son conseil d'administration, je souhaite (...) accompagner le développement du groupe dans la durée", a-t-il fait valoir.

"L'engagement, la vision et l'expérience de Rodolphe Saadé apporteront une contribution majeure à notre gouvernance, au développement de notre groupe et à sa création de valeur", a commenté le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard.

Il s'agit de la première incursion de la famille Saadé dans la grande distribution. En mai, elle avait son entrée au capital de Pathé, avec pour ambition d'accélérer à l'international dans la production de films et de séries.

Rodolphe Saadé a également racheté en 2022 le journal La Provence, posant ainsi la première pierre d'un groupe de médias qui compte depuis les journaux La Tribune et La Tribune Dimanche, mais aussi BFMTV, RMC et Brut.

En octobre, Carrefour a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en recul de 1,5% car pénalisé par l'évolution des changes en Amérique latine.