La faiblesse de l'économie britannique pèse sur la livre

(AOF) - Vendredi soir, la livre accusait un repli hebdomadaire de 0,1% à 1,734 euro et de 0,25% à 1,303 dollar. La devise britannique est pénalisée par la dégradation de l'économie britannique, qui renforce le scénario d'une prochaine baisse de taux de la Banque d'Angleterre. En décembre, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 0,6%, accusant leur cinquième mois consécutif de baisse, soit leur plus longue période sans croissance depuis le début de la série statistique, en 1996. Par ailleurs, l'inflation a ralenti en décembre pour s'établir à 1,3% après +1,5% en novembre, soit à son plus