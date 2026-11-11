La FAB des Émirats arabes unis prévoit de lever jusqu'à 4,08 milliards de dollars dans le cadre de l'une des plus importantes émissions de droits du Golfe de ces dernières années

La First Abu Dhabi Bank FAB.AD , première banque des Émirats arabes unis en termes d'actifs, envisage de lever jusqu'à 15 milliards de dirhams (4,08 milliards de dollars) par le biais d'une émission de droits de souscription, a-t-elle annoncé mercredi, ce qui en ferait l'une des plus importantes émissions de droits de souscription dans le Golfe ces dernières années.

Cette opération permettrait d’accélérer la prochaine phase de croissance de la banque, en tirant parti d’opportunités significatives tant sur le marché national qu’au sein de son réseau international, a déclaré la directrice générale Hana Al Rostamani dans un communiqué.

Cette émission de droits intervient alors que le conflit au Moyen-Orient continue de secouer la région. Si l’activité aux Émirats arabes unis a largement repris après les frappes subies par le pays au début de la guerre, la reprise dans des secteurs tels que l’hôtellerie et le tourisme pourrait prendre plus de temps.

La FAB a annoncé le mois dernier une hausse de 6 % de son bénéfice net au troisième trimestre, portée par la croissance des revenus d’intérêts nets, ses actifs ayant atteint 1 470 milliards de dirhams fin septembre. Ses actions ont progressé de 10,6 % depuis le début de l’année.

Tout en se développant sur le marché national au cours des années précédant la guerre, la banque a également cherché à étendre ses activités dans toute la région et au-delà du Golfe. En 2023, elle a déclaré avoir envisagé de faire une offre d’achat sur Standard Chartered.

OPÉRATION DE GRANDE AMPLEUR

L'émission de droits de souscription proposée par la FAB serait l'une des plus importantes de la région ces dernières années, où des entreprises telles que la banque ADCB ADCB.AD et la société saoudienne d'eau et d'électricité ACWA Power 2082.SE figurent parmi celles qui ont fait appel aux marchés boursiers.

La FAB propose environ 1,1 milliard de nouvelles actions au prix de 13,52 dirhams chacune, soit une décote de 30 % par rapport au cours de clôture de mardi à la Bourse d’Abou Dhabi.

Son principal actionnaire, le fonds souverain Mubadala, qui détient une participation de 37,9 %, prévoit de souscrire à la totalité de sa part proportionnelle, a indiqué la FAB.

La FAB prévoit que la transaction sera finalisée au premier trimestre 2027. Elle agit en tant que chef de file, teneur de livre et seule banque réceptrice, tandis que JP Morgan a été désigné comme conseiller financier.

(1 $ = 3,6724 dirhams des Émirats arabes unis)