La FAA va rendre à Boeing une partie de son autorité en matière de billetterie pour le 737 MAX et le 787, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA ) autorisera Boeing BA.N à délivrer des certificats de navigabilité pour certains avions 737 MAX et 787 à partir de la semaine prochaine, après avoir conservé cette autorité pendant des années, a déclaré une source à Reuters.

Depuis des années, la FAA continue d'inspecter chaque avion 737 MAX et 787 avant qu'un certificat de navigabilité ne soit délivré et que l'avion ne soit autorisé à être livré. En règle générale, la FAA délègue l'autorité de délivrance des billets d'avion au constructeur.

Dans le cadre du nouveau programme qui sera annoncé vendredi, Boeing et la FAA délivreront les certificats de navigabilité en alternance, une semaine sur deux, a ajouté la source.

La FAA et Boeing n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

La FAA n'a pas levé le plafond de production de 38 avions 737 MAX par mois mis en place depuis début 2024 après un incident d'éruption de la cabine en plein vol impliquant un nouvel avion MAX d'Alaska Airlines AAL.O auquel il manquait quatre boulons clés.