La FAA va bientôt proposer une directive pour le Boeing 737 MAX

WASHINGTON, 21 juillet (Reuters) - L'administration fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis prévoit de publier dans un "avenir proche" un projet de directive de navigabilité pour le Boeing 737 MAX BA.N qui portera sur les modifications apportées à l'appareil, interdit de vol depuis mars 2019, a-t-elle annoncé mardi. Un responsable informé du dossier a dit à Reuters que la FAA ne lèverait probablement pas avant octobre cette interdiction de vol. Boeing n'a pas réagi dans l'immédiat mais a déclaré par le passé anticiper une reprise des livraisons de son avion avant le 30 septembre une fois obtenues les autorisations réglementaires. Tous les 737 MAX sont cloués au sol à travers le monde à la suite de deux catastrophes aériennes ayant fait au total 346 morts en l'espace d'environ cinq mois. La FAA a déclaré que le public disposerait de 45 jours pour réagir aux "propositions de changements de conception et de procédures d'équipage destinées à limiter les problèmes de sécurité identifiés au cours des enquêtes" menées à la suite des deux catastrophes aériennes au large de l'Indonésie et en Ethiopie. Elle a souligné qu'il restait un certain nombre d'étapes essentielles à franchir avant la reprise de l'exploitation commerciale du 737 MAX. (David Shepardson version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

