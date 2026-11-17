La FAA suspend le déploiement des routeurs Juniper après avoir imposé une interdiction de vol aux États-Unis

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré mardi qu'elle suspendait immédiatement le déploiement de routeurs Juniper supplémentaires dans l'attente de tests supplémentaires, après qu'un arrêt des vols à l'échelle nationale la semaine dernière a entraîné l'annulation de plus de 18 000 vols.

Un groupe de 13 sénateurs démocrates avait exhorté la FAA à suspendre le déploiement des routeurs Juniper en attendant ces tests.

Hewlett Packard Enterprise HPE.N , propriétaire de Juniper Networks, n’a pas immédiatement réagi. Son cours a chuté de 2,8%.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré lundi qu’on ne savait toujours pas pourquoi un routeur Juniper installé par L3Harris Technologies LHX.N dans un site isolé de l’Arkansas avait déclenché un arrêt au sol de l’aviation à l’échelle nationale pendant près de cinq heures, le plus long aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001. Cet incident a perturbé les projets de voyage de centaines de milliers de passagers.

"D’après les informations fournies à nos services par L3 Harris, la transition du cuivre à la fibre optique implique la conversion de 3 648 routeurs en appareils Juniper. À ce jour, nous croyons savoir que 400 appareils ont été installés et que 69 sont opérationnels", ont écrit les 13 sénateurs démocrates de la commission sénatoriale du commerce, dirigée par Maria Cantwell, une démocrate de l’État de Washington.

"Alors que des milliers de conversions restent à effectuer, la FAA doit répondre aux préoccupations en suspens concernant la sécurité et la fiabilité avant d’étendre l’installation", ont écrit les sénateurs. "Le Congrès attend des réponses claires et fondées sur des faits concernant la cause profonde de cette perturbation et les raisons pour lesquelles les mesures de sécurité existantes n’ont pas permis de l’empêcher."

LE MINISTRE DES TRANSPORTS VA INFORMER LES SÉNATEURS

M. Duffy doit s'adresser aux sénateurs mardi.

Le gouvernement a imputé la suspension massive des vols à l’installation des routeurs L3Harris.

L3Harris, qui n’a pas immédiatement réagi mardi, a déclaré coopérer avec l’enquête officielle visant à déterminer les causes de cette défaillance.

M. Duffy a expliqué que l’installation, effectuée sur un site de radiocommunications de la FAA à El Dorado, dans l’Arkansas, avait entraîné une surcharge d’un système de communication gouvernemental essentiel, avec un rythme de 1 000 tentatives de connexion toutes les quatre à cinq secondes.

Cela a déstabilisé les communications aériennes et les flux radar, affectant 17 des 22 centres de contrôle du trafic aérien en route de la FAA qui utilisaient d’anciens routeurs, ce qui a entraîné l’arrêt des décollages, a expliqué M. Duffy.

La FAA a déclaré dimanche que l’enquête préliminaire suggérait que la surcharge de données aurait pu se produire à deux endroits: le site d’El Dorado et un site radar à Amarillo, au Texas. M. Duffy a précisé que L3Harris avait remplacé le routeur d’Amarillo trois semaines auparavant.

"Le déploiement devrait reprendre une fois que la FAA aura démontré que les appareils sont prêts à être mis en service en toute sécurité, grâce à des tests opérationnels améliorés, une validation indépendante, une capacité de basculement vérifiée et des procédures de retour en arrière", ont écrit les sénateurs.

M. Duffy a indiqué que les tests des deux routeurs étaient en cours dans un laboratoire de L3Harris en Floride.

La FAA a déclaré qu’après l’apparition de ces "incohérences" dans les données, L3Harris avait finalement bloqué ces deux sites, stabilisant ainsi le réseau. La fonction de diffusion a été désactivée sur les nouveaux routeurs ainsi que sur 60 autres routeurs du système par mesure de précaution.