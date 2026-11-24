L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a annoncé mardi qu'elle suspendait certains vols à destination de l'aéroport international O'Hare de Chicago en raison d'un problème technique affectant un radar de surveillance au sol et un système de suivi.
Ce système est utilisé par le contrôle aérien pour surveiller les avions et les véhicules circulant sur les pistes et les voies de circulation de l’aéroport. Environ 9 %, soit 245 vols, ont été retardés dans ce hub d’ AAL.O , desservi par American et United Airlines UAL.O , lors de ce que la FAA qualifie de journée la plus chargée en termes de trafic aérien pendant la période des déplacements de Thanksgiving.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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