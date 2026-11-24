L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a annoncé mardi qu'elle suspendait certains vols à destination de l'aéroport international O'Hare de Chicago en raison d'un problème technique affectant un radar de surveillance au sol et un système de suivi.

Ce système est utilisé par le contrôle aérien pour surveiller les avions et les véhicules circulant sur les pistes et les voies de circulation de l’aéroport. Environ 9 %, soit 245 vols, ont été retardés dans ce hub d’ AAL.O , desservi par American et United Airlines UAL.O , lors de ce que la FAA qualifie de journée la plus chargée en termes de trafic aérien pendant la période des déplacements de Thanksgiving.