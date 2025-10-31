La FAA retarde les vols alors que la fermeture du gouvernement entre dans son 31e jour

(Mise à jour suite à de nouveaux retards de vol) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a retardé vendredi les vols dans les aéroports d'Austin, de Newark et de Nashville, alors que les problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien continuent d'entraver les vols et que la fermeture du gouvernement en est à son 31e jour.

Au moins neuf installations de la FAA étaient confrontées à des problèmes de personnel vendredi et l'agence a déclaré qu'il était probable qu'elle retarde les vols plus tard dans les aéroports de Houston et de Dallas.

Les retards des vols étaient en moyenne de 61 minutes à Nashville, 50 minutes à Austin et 101 minutes à Newark. FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué que 2 200 vols américains avaient été retardés et 300 annulés à 12h30 (heure de l'Est).

Jeudi, 7 300 vols américains ont subi des retards et 1 250 ont été annulés.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à d'autres retards de vols dans les jours à venir

"Ce week-end et la semaine suivante, je pense que l'espace aérien sera encore plus perturbé", a déclaré Sean Duffy lors de l'émission "America's Newsroom" diffusée sur Fox News.

Jeudi, des vols ont été interrompus à Orlando, Dallas/Fort Worth et Washington, D.C. en raison d'une pénurie de personnel de contrôle du trafic aérien. La fermeture a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Delta Air Lines, United, Southwest Airlines et American Airlines ont toutes appelé le Congrès à adopter rapidement un projet de loi de financement provisoire afin de permettre la réouverture du gouvernement et la poursuite des discussionssur les différends en matière de politique de santé.

La fermeture a entraîné des retards de vols en raison de l'absence des contrôleurs aériens et a eu des répercussions sur des milliers de vols, a indiqué le ministère des transports.

Les compagnies aériennes ont à plusieurs reprises demandé qu'il soit mis fin à la fermeture, citant les risques pour la sécurité aérienne . La fermeture a exacerbé les pénuries de personnel préexistantes, menaçant de provoquer des perturbations généralisées similaires à celles qui ont contribué à mettre fin à une fermeture gouvernementale de 35 jours en 2019.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture.