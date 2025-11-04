 Aller au contenu principal
La FAA reprend le trafic à l'aéroport de Washington, DC, après qu'une menace a été signalée à l'encontre d'un avion
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 19:22

(Mise à jour avec la reprise des opérations) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a repris le trafic à l'aéroport national Reagan Washington mardi après avoir brièvement interrompu les opérations en raison d'une alerte à la bombe contre un avion de United Airlines UAL.O .

La FAA a déclaré que les opérations reprenaient, après avoir précédemment émis un arrêt au sol en raison d'un problème de sécurité signalé. Les passagers ont été évacués de l'avion et l'appareil a été éloigné du terminal pendant que les autorités enquêtaient.

Une personne informée de l'affaire a déclaré qu'une alerte à la bombe avait été lancée contre l'avion et que, dans un souci de prudence, l'avion avait été vérifié.

United a renvoyé les questions au FBI. Le FBI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'aéroport Reagan est situé à seulementcinq miles de la Maison Blanche et du Capitole, et la FAA impose des restrictions de sécurité particulières autour de l'espace aérien.

FlightRadar24, un site de suivi des vols, a déclaré que ce problème avait été provoqué par une menace non confirmée contre un vol United en provenance de Houston.

Selon FlightAware, plus de 190 vols ont déjà été retardés à l'aéroport Reagan.

