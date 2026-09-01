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La FAA propose des restrictions de vol à proximité de l'aéroport Trump de Palm Beach
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé mardi qu'elle proposait des règles de vol spéciales à proximité de l'aéroport international Trump de Palm Beach, en Floride, invoquant des préoccupations de sécurité concernant la résidence du président à Mar-a-Lago.

La FAA propose d'imposer des restrictions aux vols dans un rayon d’un mille nautique et jusqu’à 2 000 pieds autour de la résidence de Palm Beach, située à proximité de l’aéroport.

C'est le Service secret américain qui a demandé ces restrictions, invoquant des renseignements indiquant l'existence de menaces, et a déclaré que ces mesures « renforceraient considérablement la capacité à atténuer les risques persistants posés par les aéronefs non autorisés et les drones », a précisé la FAA.

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