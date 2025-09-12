La FAA propose d'infliger une amende de 3,1 millions de dollars à Boeing pour des violations généralisées des règles de sécurité

by David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé vendredi d'infliger à Boeing

BA.N une amende de 3,1 millions de dollars pour une série de violations des règles de sécurité, y compris des actions liées à l'accident en vol du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024, et pour avoir interféré avec l'indépendance des responsables de la sécurité.

La FAA a constaté des centaines de violations du système de qualité dans l'usine 737 du constructeur à Renton, Washington, et dans l'usine 737 du sous-traitant de Boeing, Spirit AeroSystems SPR.N , à Wichita, Kansas.

La FAA a également déclaré que Boeing lui avait présenté deux avions non conformes pour l'obtention d'un certificat de navigabilité et qu'il n'avait pas respecté les règles de son système de qualité.

La FAA a constaté qu'un employé de Boeing a fait pression sur un autre employé de Boeing effectuant des tâches pour le compte de la FAA pour qu'il approuve un avion Boeing 737 MAX afin que la société puisse respecter son calendrier de livraison, alors que l'employé avait déterminé que l'avion n'était pas conforme aux normes.

Boeing et Spirit AeroSystems n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

En juin, le National Transportation Safety Board a déclaré que Boeing n'avait pas fourni la formation, les conseils et la surveillance nécessaires pour éviter l'explosion d'un panneau de la cabine de l'avion d'Alaska Airlines, qui a plongé le constructeur dans une crise majeure.

Le conseil a sévèrement critiqué la culture de sécurité de Boeing et son incapacité à installer quatre boulons clés dans un MAX 9 pendant la production, ainsi que l'inefficacité de la surveillance exercée par la FAA.

En début de semaine, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré à Reuters que l'agence n'avait pris aucune décision quant à la levée du plafond de production de 38 avions 737 MAX par mois, en vigueur depuis début 2024, ou quant à la manière dont elle supervise la production de Boeing.

La FAA continue d'inspecter chaque avion 737 MAX et 787 avant qu'un certificat de navigabilité ne soit délivré et que la livraison ne soit autorisée. En règle générale, la FAA délègue l'autorité de délivrance des billets d'avion au constructeur.